MCU - Colman Domingo zastąpi Jonathana Majorsa w roli Kanga? Aktor reaguje na plotki

Po skazaniu Jonathan Majors Marvel szybko wypuścił oświadczenie, w którym potwierdzili rozstanie z aktorem. Studio nie podjęło jeszcze żadnych planów dotyczących przyszłości Kanga Zdobywcy, który miał być głównym antagonistą Avengers 5. Według scoopera Daniel Richtmana prezesi Marvela planują obsadzić w tej roli nowego aktora, a jednym z kandydatów jest Colman Domingo.

Colman Domingo reaguje na plotki o casting do roli Kanga Zdobywcy

Aktor najbardziej znany jest z ról w serialach Euforia i Fear the Walking Dead, jak również filmów Ma Rainey: Matka bluesa i ubiegłorocznego Rustin dla Netflixa.

W rozmowie z ET przyznał, że jest świadomy plotek na swój temat:

Nie wiem, zawsze tylko patrzę na to, co mam teraz do zrobienia… Wiem, że wokół toczą się różne rozmowy, ale nie wiem, ile w tym prawdy. Nawet nie otrzymuję żadnych informacji o tym od mojego zespół. Nie mogę stwierdzić, czy to prawda, czy nie.

Aktor twierdzi, że jest zaszczycony, że jego nazwisko pojawiło się w spekulacjach i zostało pozytywnie przyjęte przez fanów:

Fani są pełni pasji. W jakiś sposób moje imię pojawiło się w tych rozważaniach. Podoba mi się pomysł, aby ktoś o tobie wspomniał i mówił o tym z miłością i szacunkiem, to piękna rzecz.

Swoje poparcie do obsadzenia Colmana Domingo w roli Kanga Zdobywcy wyraziła Ginger Gonzaga, która w serialu Mecenas She-Hulk wcieliła się w asystentkę Nikki Ramos:

Och, jak bardzo chciałabym, żeby te plotki o Coleman Domingo były prawdziwe! Mam nadzieję, że pisanie roli dla niego jest dynamiczne, podobnie jak cały ten casting.

