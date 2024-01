Najbardziej wyczekiwane seriale 2024. Ród smoka, Shōgun i The Acolyte

Reklama

Najbardziej wyczekiwane seriale 2024 to przegląd tego, co nas czeka w nadchodzących dwunastu miesiącach. W zestawieniu znalazły się wszystkie tytuły, których widzowie oczekują, jednak nie w każdym przypadku znana jest data premiery. Na ten moment poznaliśmy wstępny rozkład ukazywania się produkcji, który rzuca światło na okres do końca maja 2024. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość, gdyż dalsze szczegóły będą dopiero ujawniane.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przedstawić zbiór odcinkowych produkcji, które na pewno pojawią się w danym roku. Niestety nie ma na liście 2. sezonu Andora, bo ten zgodnie z zapowiedziami zadebiutuje dopiero w 2025. Niemniej jednak wśród najbardziej oczekiwanych seriali znalazły się tytuły wielkie i widowiskowe. Nie da się zatem nie wspomnieć o najdroższym serialowym tworze tego roku, czyli o Władcach przestworzy o budżecie 300 mln dolarów! Za sterami ta sama ekipa, która stworzyła Kompanię braci oraz Pacyfik.

Nie zapominajmy, że w 2024 otrzymamy jeden z dwóch seriali aktorskich ze świata Gwiezdnych Wojen. The Acolyte to nadchodzący obraz tego, czego fani domagają się od lat: świeżości, odcięcia od Sagi Skywalkerów i nowej energii. Historia o Sithach rozgrywająca się prawie 250 lat przed filmami ma nam to zagwarantować. Ale! To niejedyna gratka dla fanów uniwersum. Pojawi się także Star Wars: Skeleton Crew w interesującym stylu... stylu Goonies! Podobno fabuła osadzona jest w nowej galaktyce pokazanej po raz pierwszy w Ahsoce, czyli też coś nowego.

Intrygująca pozycją jest także The Penguin, czyli gangsterski serial wywodzący się z filmu Batman, który skupi się na samym Pingwinie. Wiele emocji wzbudzają Awatar Ostatni władca wiatruoraz nowa wersja Pana i Pani Smith. Będzie się działo!

Najbardziej wyczekiwane seriale 2024

Sanctuary: A Witch’s Tale (AMC+/Sundance Now) - 1. sezon – premiera 4 stycznia

Najbardziej wyczekiwane seriale 2024 - nieznane daty