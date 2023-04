Kapitan Ameryka 4 - nowa niebezpieczna organizacja w MCU? Plotki zapowiadają potężnych złoczyńców

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Tim Blake Nelson w widowisku Kapitan Ameryka 4 po latach ponownie wcieli się w Samuela Sternsa, którego grał w filmie Incredible Hulk z 2008 roku. Jednak Leader może nie być jedynym złoczyńcą, z którym zmierzy się Sam Wilson. Według plotek do MCU zostanie wprowadzona nowa nikczemna organizacja, z jedną dobrze już znaną widzom postacią...

Kapitan Ameryka 4 - nowa niebezpieczna organizacja

Znany insider, Jeff Sneider, w podcaście The Hot Mic stwierdził, że w Kapitanie Ameryce 4 pojawi się Valentina Allegra de Fontaine. Co więcej, nie będzie sama. Ma współpracować z piątką złoczyńców, by utworzyć grupę Serpent Society.

Słyszałem, że jest w Kapitanie Ameryce 4 i będzie współpracować z pięcioma innymi złoczyńcami, by stworzyć grupę Serpent Society. Ich głównym celem byłoby zdobycie specjalnego metalu, który nie jest vibranium.

Jeśli chodzi o nowy specjalny metal, fani obstawiają Adamantium, z których są stworzone szpony Wolverine'a.

Kapitan Ameryka 4 - kim są Serpent Society?

W komiksach Marvela Serpent Society to jedna z najlepiej zorganizowanych i odnoszących największe sukcesy organizacji przestępczych, złożona z łotrów, których pseudonimy i kostiumy są inspirowane wężami. W jej skład wchodzą między innymi Viper, Princess Python i Diamondback. Co ciekawe, wcześniej były plotki na temat castingu do roli ostatniej z nich.

Warto przypomnieć, że w 2014 roku Kevin Feige podczas wydarzenia El Capitan Theater ogłosił trzeci film o Kapitanie Ameryce jako Captain America: Serpent Society, zanim wyjawił prawdziwy tytuł.

