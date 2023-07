Kapitan Marvel 2 - pierwszy taki zestaw Funko w historii? Zobaczcie wyjątkowe figurki

Fot. Materiały prasowe

Funko pokazało zdjęcie swojego najnowszego zestawu z MCU, który przedstawia główne bohaterki Marvels. Zdjęcie może zobaczyć poniżej.

Ten przedmiot kolekcjonerski jest dość wyjątkowy. Dlaczego? To pierwszy taki zestaw non-deluxe Funko Moments z MCU, który przedstawia aż trzech bohaterów! Do tej pory było to zarezerwowane tylko dla edycji deluxe.

Kapitan Marvel 2 - wyjątkowe figurki

Na pierwszym slajdzie znajduje się nowy zestaw z filmu Marvels. Przedstawia Kapitan Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) i Monikę Rambeau (Teyonah Parris) w akcji. Pozostałe zdjęcia przedstawiają inne non-deluxe zestawy Marvela z serii Funko Moments. Dajcie znać, który podoba wam się najbardziej.

Funko Moments - Marvels

Kapitan Marvel 2 - opis fabuły

Carol Danvers, aka Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z rasy Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Konsekwencją tego jest zdestabilizowany wszechświat, z którym Carol musi się teraz uporać. Kiedy obowiązki wysyłają ją do tajemniczej anomalii związanej z rewolucjonistami Kree, jej moce zostają powiązane z Kamalą Khan (znaną jako Ms Marvel), czyli jej superfanką z Jersey City, oraz Moniką Rambeau, astronautką z organizacji S.A.B.E.R. Nietypowe trio musi połączyć siły i nauczyć się razem współdziałać, by uratować wszechświat.