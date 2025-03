Co dalej z Kapitan Marvel w MCU? TA postać będzie ważna

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwszy film z Kapitan Marvel był ogromnym hitem, który przekroczył miliard dolarów wpływów z globalnego box office. Druga część z kolei okazała się klapą finansową. Nie przypadła też do gustu krytyków (zaledwie 62%, bardzo niski współczynnik pozytywnych opnii jak na film z Kinowego Uniwersum Marvela), ale bardziej spodobała się publiczności (80%). Marvels jest obecnie uważane za jedną z najgorszych produkcji MCU.

Wiadomo jednak, że postaci, które wiodły tam główne role, czyli Kapitan Marvel, Monica Rambeau oraz Ms. Marvel powrócą w nadchodzących filmach o Avengers. Jaką będę mieć w nich role? Na to pytanie odpowiada najnowsza plotka.

Marvels zakończyło się w momencie, w którym Monica Rambeau trafiła do alternatywnego świata. Wydawałoby się, że ważne będą również bransolety Kamali Khan, ale wraz z odsunięćiem na boczny tor Kanga, te mogą stracić na znaczeniu. Źródła The Cosmic Circus wskazują jakie role będą mieć superbohaterki w Avengers: Doomsday:

Kapitan Marvel obecnie bada, jak działają bransolety Kamali i działanie skoków w przestrzeni, by odtworzyć to, co się stało w Marvels i wyciągnąć Monicę z miejsca, w którym się znalazła. Problem w tym, że jeśli to zrobi, to jednocześnie skaże własny świat na zniszczenie.

[Kamala Khan i Monica Rambeau] powrócą, z czego ta druga będzie nieco ważniejsza dla historii w podobny sposób do Visiona w Avengers: Wojna bez granic.