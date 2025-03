Pierwsze recenzje In The Lost Lands. To 13. "zgniły" film reżysera z rzędu

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Jutro, tj. 7 marca 2025 roku w kinach na świecie zadebiutuje In The Lost Lands. Jest to nowa produkcja science fiction od reżysera Paula W. S. Andersona. W rolach głównych wystąpił Dave Bautista oraz Milla Jovovich. W obsadzie jest też polski akcent w osobie Sebastiana Stankiewicza. Produkcja zaś jest oparta na opowiadaniu George'a R. R. Martina, a zatem twórcy kultowej Gry o tron.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje krytyków. Paul W.S. Anderson nie ma powodów do zadowolenia, ponieważ In the Lost Lands przedłuża jego serię "zgniłych" produkcji. To już trzynasta z rzędu, a niechlubna seria zaczęła się wraz z premierą Mortal Kombat z 1995 roku. W serwisie Rotten Tomatoes wskaźnik pozytywnych opinii krytyków wskazuje na 21%. Na podstawie 14 recenzji można wyciągnąć średnią na poziomie 3.7/10.

Pierwsze recenzje In The Lost Lands

Wszyscy recenzenci mówią o tym samym. W In The Lost Lands niewiele rzeczy działa. Mamy do czynienia ze słabymi efektami specjalnymi, akcją i aktorstwem. W filmie praktycznie wszystko poszło nie tak. Pada nawet porównanie do "cosplayu". Zdaniem niektórych krytyków ta produkcja wypadłaby lepiej gdyby była grą komputerową a nie filmem. Padają porównania do Mad Maxa, ale w prześmiewczy sposób, który w bezpośrednim zestawieniu obu tych filmów tylko bardziej poniża starania Paula W.S. Andersona. Krytycy zauważają jednak, że reżyser jest świadomy tego, jakie produkcje tworzy. Wie, że nie są one najwyższych lotów i charakteryzuje je to, że są po prostu głupie, co on uważa za coś fajnego. Niestety In The Lost Lands jest przy tym niezwykle nudne i potrafi wyczerpać uwagę już po pół godzinie seansu.

Jedynym plusem, który pojawia się w recenzjach, to styl i kampowość. Jeśli ktoś jest fanem tego drugiego, to nie powinien być zawiedziony.

In The Lost Lands - opis fabuły

Literacki oryginał opowiada o zdesperowanej królowej, która, aby spełnić swoje pragnienia zatrudnia czarodziejkę Alys. Ta zostaje wysłana na tytułową, upiorną pustynię, na której jej przewodnikiem staje się włóczęga Boyce. Razem muszą walczyć z ludźmi i demonami w tej historii o naturze dobra i zła, miłości i stracie.

W obsadzie znajduje się: Dave Bautista, Milla Jovovich, Sebastian Stankiewicz, Arly Jover i Deirdre Mullins. Zdjęcia kręcono m.in. w Krakowie.

Premiera jest zaplanowana na 7 marca 2025 roku.

