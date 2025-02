Fantastyczna Czwórka - wiemy, czego Reed Richards szuka w multiwersum i po co Galactus atakuje Ziemię

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W sieci pojawia się coraz więcej oficjalnych informacji i masa innych spekulacji na temat filmu Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki. Prawdopodobnie najważniejsze z pogłosek przedstawia scooper Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus, który postanowił rzucić zupełnie nowe światło na plany ataku Galactusa i powód zgłębiania przez Reeda Richardsa koncepcji multiwersum.

Intrygujące jest to, że poniższe rewelacje pochodzą z sesji Q&A, którą Perez odbył z fanami jeszcze przed premierą zwiastuna produkcji Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jak się okazało, w wielu miejscach jego przewidywania pokryły się z tym, co zobaczyliśmy później w samym trailerze. Dziennikarz tak mówi o Richardsie próbującym rozwikłać tajemnice multiwersum:

W filmie wspomina się o czymś, co nazywa się Piątym Wymiarem. Nie jestem pewny, czy Rada Reedów (zgromadzenie wersji Richardsa z alternatywnych rzeczywistości - przyp. aut.) pojawi się na ekranie, ale słyszałem, że Reed szuka czegoś bardzo podobnego i chce nawiązać kontakt z innymi wszechświatami.

W komiksach Piąty Wymiar to Ziemia-6212, futurystyczna planeta zamieszkiwana przez niebieskich humanoidów. Nie możemy jednak wykluczyć, że Piąty Wymiar w MCU okaże się światem, do którego Pierwsza Rodzina Marvela trafiła z Ziemi-616. W sieci od dawna krążą teorie, że Fantastyczna Czwórka pochodzi z podstawowej rzeczywistości; z nieznanych natomiast przyczyn została przeniesiona do innego świata.

Dlaczego Galactus atakuje Ziemię?

Nie jest wykluczone, że wraz z Fantastyczną Czwórką wędrówkę do tego samego uniwersum odbył Galactus. Perez podtrzymuje, że powodem przybycia Pożeracza Światów na Ziemię jest próba pojmania Franklina Richardsa, niemal wszechpotężnego syna Reeda i Sue Storm. Po chwili dodaje jednak, że Galactus potrzebuje chłopca, aby ten "pomógł mu odbudować stary wszechświat".

Czy Sue Storm będzie w filmie matką?

Marvel jak na razie nie potwierdził, czy dowolnie manipulujący rzeczywistością Franklin Richards faktycznie pojawi się w Pierwszych krokach; postaci tej zabrakło także w zwiastunie. Portretująca Sue Storm Vanessa Kirby została wprost zapytana o to, czy jej Niewidzialna Kobieta będzie w filmie matką. Aktorka odpowiedziała tylko:

Będziecie musieli poczekać i sami się przekonać.

Później postanowiła komplementować historię bohaterki w komiksach. Warto jednak podkreślić, że tu przed tym pytaniem Kirby podziwiała fakt, iż Sue Storm tak często doskonale radziła sobie w komiksach z macierzyństwem.

Żeńska wersja Silver Surfera umrze?

Alex Perez mówi jeszcze o żeńskiej wersji Silver Surfer, Shalli-Bal:

Podobnie jak Galactus będzie ona antagonistką pełną wewnętrznych konfliktów. Nie sądzę, żebyśmy zobaczyli ją jeszcze po tegorocznym filmie.

Do sieci trafiły także nowe grafiki promocyjne:

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki wejdzie do polskich kin 25 lipca.