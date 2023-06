Kapitan Żbik w kinach. Będzie film o polskim Jamesie Bondzie

Ongrys

20 czerwca 2023 roku ruszyły zdjęcia do filmu opartego na komiksach o Kapitanie Żbiku. Informację ogłosił w mediach społecznościowych reżyser i scenarzysta Andrzej Saramonowicz. To właśnie on ujawnił pierwsze informacje, których wcześniej nie mógł wyjawić, bo musieli wszystko ukrywać.

Kapitan Żbik - będzie film

Tytuł filmu brzmi Grzech to za mało. Główną rolę ma zagrać Grzegorz Małecki, który - jak napisał Saramonowicz - pokonał w castingu wielkie nazwiska polskiego kina.

Tak Saramonowicz opisuje film:

- Ten film będzie nie tylko obfitował w spektakularne sceny pełne pościgów samochodowych, bijatyk, uwodzeń pięknych, choć sprzedajnych kobiet oraz błyskotliwie maczystowskich dialogów, ale spojrzy z właściwą naszym czasom wrażliwością na osiągnięcia PRL, przemilczane przez ideologiczny dyktat liberalnodemokratycznej III RP.

Na ten moment nic więcej o projekcie nie ujawniono. Sam Saramonowicz nazywa Żbika "polskim Jamesem Bondem". Data premiery nie została ustalona. Nie wiadomo, kto jest dystrybutorem.