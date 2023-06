The Hive. Polski film katastroficzny Netflixa stracił reżysera

Netflix

Rok temu na specjalnym evencie polski oddział Netflixa zaprezentował dość pokaźną listę filmów, które miał w planach produkcyjnych. Jednym z zapowiedzianych tytułów był film The Hive. Miał być to pierwszy w naszym kraju film katastroficzny. Pomysłodawcami historii byli Bartosz M. Kowalski i Mirella Zaradkiewicz. Duet ten zrobił dla amerykańskiego giganta streamingowego już dwie części slashera W lesie dziś nie zaśnie nikt, a także horror zatytułowany Ostatnia wieczerza.

Okazuje się, że prace nad The Hive zostały wstrzymane, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Projekt stracił reżysera, którym miał być Mateusz Rakowicz (Dzień Matki, Najmro. Kocha, kradnie, szanuje). Twórca potwierdził to w naszym wywiadzie:

Nie, to się nie wydarzy. Rzeczywiście przygotowywaliśmy taki film, ale z różnych względów powędrował on gdzie indziej. Nie wiem też, jakie będą jego dalsze losy, ale ja nie będę się tym projektem zajmować.

Jak udało nam się ustalić, Rakowicz nie jest jedyną osobą, która postanowiła zrezygnować z tego projektu. Pokład opuścił także scenarzysta Bartosz Sztybor, który wcześniej pracował przy anime Cyberpunk: Edgerunners na podstawie gry Cyberpunk 2077. Na razie nie wiadomo, kto obejmie stanowiska reżysera i scenarzysty. Nie wiemy też, czy Netflix w ogóle zdecyduje się na kontynuację tego projektu.

The Hive – o czym jest film?

Akcja The Hive ma rozgrywać się w niedalekiej przyszłości w Warszawie. W molochach z wielkiej płyty zgłoszonych do rozbiórki wciąż żyją ludzie, których nie stać na wyprowadzkę i o których państwo już dawno zapomniało. Tasza to aktywistka, która walczy o przetrwanie i ocalenie budynków. O ocalenie przestała już natomiast walczyć Elena, zatopiona w poczuciu winy po stracie dziecka. Nagły rozpad gigantycznego blokowiska sprawi, że dwie kobiety będą musiały inaczej spojrzeć na swoje życie. I poradzić sobie w nowej sytuacji, w której nieliczna grupa ocalałych będzie chciała przeżyć za wszelką cenę. Dzielące wszystkich różnice i narastające konflikty nie ułatwią współpracy. A rozpadający się budynek okaże się mniejszym zagrożeniem niż drugi człowiek.