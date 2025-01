Konflikt dwóch nominowanych do Oscara aktorek. Czy Emilia Perez jest obiektem kampanii nienawiści?

fot. StudioCanal/Pathé

Skoro Oscary, to również i kontrowersje. Do sporu doszło m.in. pomiędzy gwiazdami dwóch nominowanych produkcji, czyli I'm Still Here oraz Emilii Perez. O co chodzi w tym konflikcie?

Konflikt dwóch nominowanych do Oscara aktorek

21 stycznia 2025 roku Karla Sofía Gascón, gwiazda nominowanej do Oscara Emilii Perez, wypowiedziała się na temat Fernandy Torres, która występowała z kolei w I'm Still Here. Chociaż nie doszło do bezpośredniego ataku na Torres, to ludzie pracujący przy jej mediach społecznościowych zostali oskarżeni o atakowanie Emilii Perez.

To, czego nie lubię, to zespołów od mediów społecznościowych, które próbują podważyć naszą pracę - moją i naszego zespołu przy filmie. To nie prowadzi do niczego! Nie musisz atakować czyjejś pracy, żeby móc pochwalić się swoją. Nigdy nie powiedziałam złego słowa na temat Fernandy Torres albo jej filmu. Z kolei są ludzie pracujący dla niej, którzy zrobili to w stosunku do mnie i Emilii Perez. To więcej mówi o jej filmie niż o moim.

Karla Sofía Gascón sprostowała te słowa później na łamach Variety, gdzie doprecyzowała, że nie chodziło jej o najbliższy krąg współpracowników Torres, ale samo zjawisko w mediach społecznościowych.

Jestem ogromną fanką Fernandy Torres i świetnie było móc ją poznać w przeciągu ostatnich miesięcy. W swoich ostatnich wypowiedziach odnosiłam się do toksyczności i mowy nienawiści w mediach społecznościowych. Nadal tego doświadczam. Fernanda to świetna osoba i nikt blisko z nią związany nie był w to zamieszany. Byli bardzo wspierający. Fernanda to wspaniała kobieta i znakomita aktorka, która zasługuje na docenienie na całym świecie. Tu nie chodzi o rywalizację. Ludzie lubią jedną rzecz bardziej, a drugą mniej. Jeśli to Fernanda wygra Oscara - fajnie. Jeśli ja? Również.

