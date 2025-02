Wicked trafiło na VOD! Gdzie można obejrzeć musicalowy hit?

fot. Universal Pictures

Hitowy musical Wicked, który zgarnął aż 10 nominacji do Oscara, pojawił się właśnie do zakupienia na platformach VOD. Gdzie i w jakiej cenie obejrzymy historię Elphaby i Glindy?

Wicked na VOD – gdzie obejrzeć?

Amazon Prime Video – zakup za 54,99 zł

– zakup za Apple TV – zakup za 54,99 zł

– zakup za Rakuten – zakup za 47,99 zł

Możliwość wypożyczenia zostanie dodana z czasem – serwisy Apple TV oraz Player informują na stronie filmu, że udostępnią go do wypożyczenia 6 marca.

Na razie nie ma jeszcze możliwości obejrzenia Wicked w ramach subskrypcji żadnego z dostępnych w Polsce serwisów streamingowych.

Wicked – fabuła, premiera 2 części

Alternatywne i pełne muzyki spojrzenie na klasyczną opowieść Czarnoksiężnika z Oz. Film skupia się na niezwykłej przyjaźni Elphaby, przyszłej Złej Czarownicy z Zachodu oraz Glindy, która stanie się Dobrą Czarownicą Glindą. Elphaba to młoda kobieta, niezrozumiana ze względu na swoją niezwykłą zieloną skórę, która jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. Glinda jest jej zupełnym przeciwieństwem – to popularna dziewczyna z przywilejami i ambicjami, skrywająca w sobie ogromne pokłady empatii. Obie spotykają się jako studentki Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują nieprawdopodobną, lecz głęboką przyjaźń. Po spotkaniu z Cudownym Czarnoksiężnikiem ich więź słabnie, a ich życie zaczyna podążać różnymi ścieżkami. Niezachwiana żądza popularności Glindy sprawia, że ​​uwodzi ją władza, podczas gdy determinacja Elphaby, by pozostać wierną sobie i bliskim, przyniesie nieoczekiwane i szokujące konsekwencje dla jej przyszłości.

Premiera kinowa sequela, zatytułowanego Wicked: For Good została zaplanowana na końcówkę 2025 roku.