Kaskader - nowy zwiastun filmu twórcy Johna Wicka. Tu dzieją się szalone rzeczy!

fot. materiały prasowe

Kaskader zebrał już świetne recenzje, a zwiastun poniekąd pokazuje, dlaczego tak się stało. Szalony film w reżyserii Davida Leitcha pokazuje trochę popisów kaskaderskich, które zostały przygotowane przez reżysera i jego ekipę. To będzie zwariowany film pełny akcji i humoru, a w centrum wszystkiego Ryan Gosling oraz Emily Blunt. Zobaczcie zwiastun i oceńcie, co tym razem przygotował współtwórca Johna Wicka.

Kaskader - zwiastun

Choć trailer trwa 3 minuty, wciąż można odczuć, że to jak czubek góry lodowej tego, co kaskaderzy przygotowali.

Kaskader - zdjęcia

Kaskader

Kaskader - fabuła, obsada, premiera

Colt Seavers (Gosling) to hollywoodzki kaskader, który dochodzi do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Spotyka Jody Moreno (Blunt), swoją byłą kochankę, która teraz pracuje jako reżyserka filmu sci-fi western. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, kaskader zaczyna mieć kłopoty.

Oprócz Goslinga i Blunt, w filmie zobaczymy także Aarona-Taylora Johnsona, Hannah Waddingham, Winstona Duke'a, Teresę Palmer oraz Stephanie Hsu.

Kaskader - film zadebiutuje w polskich kinach 3 maja 2024 roku.