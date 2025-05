Marvel zszokuje obsadą X-Menów? Nowi faworyci do ról Profesora X i Jean Grey

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie jest żadną tajemnicą, że Marvel już w tej chwili rozważa nazwiska aktorów i aktorek, którzy w MCU będą mieli za zadanie sportretować nowe wersje ekranowych X-Menów. Kolejne rewelacje w kwestiach obsadowych przedstawia uznawany za wiarygodne źródło informacji Jeff Sneider. W podcaście "The Hot Mic" wskazał on nowych faworytów do ról Profesora X i Jean Grey - istnieje prawdopodobieństwo, że pierwszy z nich będzie postacią czarnoskórą.

W sieci coraz głośniej mówi się o tym, że reżyserem filmu o X-Menach w Kinowym Uniwersum Marvela będzie twórca Thunderbolts* aka The New Avengers*, Jake Schreier. Sneider dodaje, że obsada produkcji o mutantach zostanie skompletowana wokół odtwórców ról Profesora X, Jean Grey i Scotta Summersa aka Cyklopa.

Scooper wątpi, by ostatnią z wyżej wymienionych postaci zagrał Harris Dickinson. Według niego w kontekście roli Charlesa Xaviera Marvel bierze pod uwagę Colmana Domingo, dwukrotnie nominowanego do Oscara aktora. Doniesienia te są o tyle intrygujące, że wcześniej mówiło się, iż w ekranowego Magneto może wcielić się inny czarnoskóry gwiazdor, Denzel Washington. 55-letni Domingo kilka miesięcy temu spotkał się z włodarzami Marvela, omawiając m.in. swój głosowy występ w serialu animowanym Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa.

Sneider wyjawia jeszcze, że najnowszą faworytką do roli Jean Grey jest 26-letnia Daisy Edgar-Jones, jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, którą mogliśmy oglądać m.in. w takich produkcjach jak Twisters, Normalni ludzie czy Gdzie śpiewają raki.

O nowych doniesieniach w tej sprawie będziemy Wam raportować na bieżąco.