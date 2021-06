Kasztanowy ludzik - zwiastun serialu Netflixa. Thriller o seryjnym mordercy na podstawie popularnej książki

Kasztanowy ludzik to nowy, duński serial platformy Netflix, oparty na popularnej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Sorena Sveistrupa, scenarzysty serialu The Killing. Sam Sveistrup jest również zaangażowany w projekt jako współscenarzysta i producent wykonawczy. Zadebiutował pierwszy, krótki zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

W rolach głównych występują Danica Curcic oraz Mikkel Boe Følsgaard. Ponadto w obsadzie znajdują się Iben Dorner, David Dencik, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen, Morten Brovn Jørgensen, Thomas Hwan, Signe Egholm Olsen, Jens Jørn Spottag, Camilla Lau, Peder Thomas Pedersen, Marie-Lydie Melono Nokouda i Anders Hove.

Oto oficjalne streszczenie literackiego oryginału zamieszczone przez wydawnictwo:

Jeżeli znalazłeś kasztanowego ludzika, to znaczy, że jest już za późno...

Psychopata terroryzuje Kopenhagę - krwawo morduje swe ofiary, a na miejscach zbrodni pozostawia ręcznie zrobione kasztanowe ludziki. Policja szybko odkrywa, że ślady w tajemniczy sposób prowadzą do dziewczynki, która została uznana za martwą – chodzi o porwaną rok wcześniej córkę minister spraw społecznych. Do jej zabicia przyznał się pewien mężczyzna, a sprawę uznano za wyjaśnioną. Tragiczny zbieg okoliczności czy też te dwie sprawy faktycznie łączy coś mrocznego? Kim jest tajemniczy morderca?

By ocalić niewinnych, detektywi muszą połączyć siły i toczyć walkę z czasem. Ponieważ szaleniec ma misję, która jeszcze się nie skończyła... Nikt nie jest bezpieczny!