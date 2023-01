Kate Winslet wspiera młodziutką dziennikarkę w trakcie wywiadu. Wzruszające wideo jest już viralem

Twitter/ZDF

Kate Winslet została główną bohaterką nowego viralu, który w ekspresowym tempie podbija media społecznościowe. W trakcie kampanii promocyjnej filmu Avatar: Istota wody aktorka udzieliła wywiadu młodziutkiej, początkującej dziennikarce z niemieckiej stacji ZDF, która tuż przed rozmową ze zdobywczynią Oscara wprost przyznała, że to jej pierwsze doświadczenie tego typu. Widząc zdenerwowanie dziewczyny, wyrażone choćby niekontrolowanym wybuchem śmiechu, Winslet postanowiła dodać otuchy przeprowadzającej wywiad za pomocą tych słów:

To pierwszy raz, kiedy to robisz? No cóż, wiesz co? Kiedy zrobimy ten wywiad, to będzie najwspanialszy wywiad w historii. A wiesz, dlaczego? Ponieważ obie postanowiłyśmy, że tak właśnie będzie. Zdecydowałyśmy w tej chwili - ty i ja, że to będzie naprawdę fantastyczna rozmowa. Możesz mnie zapytać, o co tylko chcesz, i nie musisz się tego bać. Wszystko będzie dobrze. Dasz radę. Dobrze, zróbmy to!

Oto wzruszające wideo, które w mediach społecznościowych już teraz zostało odtworzone kilkaset tysięcy razy:

https://twitter.com/MetroUK/status/1612464351952109568

Przypomnijmy, że Kate Winslet w Avatarze 2 wcieliła się w Ronal, żonę przywódcy plemienia Metkayina.