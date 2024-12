Max - nowości na 16-31 grudnia 2024. Juror #2, Lady Love, Top Gun: Maverick i inne

fot. materiały prasowe

Druga połowa grudnie w serwisie Max zapowiada się nie mniej ekscytująco, jak pierwsza. Na platformę trafi ostatni film w reżyserii Clinta Eastwooda pt. Przysięgły #2 (Juror #2). Ponadto premierę będzie mieć pierwsza polska produkcja Max Original pt. Lady Love, w której występuje Anna Szymańczyk. Serial zabierze widzów do pełnego pokus i niebezpieczeństw świata branży dla dorosłych oraz szalonych lat 80. Ponadto bibliotekę wzbogacą, m.in. Magnolia, Chappie, Top Gun i Top Gun: Maverick. Z kolei na młodszych widzów czekać będą filmy familijne: Za duży na bajki 2 oraz Psi Patrol: Film. Nie zabraknie też świątecznej nowości, pt. Wigilia w Miller's Point.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma Max w dniach 16-31 grudnia 2024 roku.

Max - seriale i programy na 16-31 grudnia

Rose Matafeo: I tak w kółko (Rose Matafeo: On and On and On) - Rose Matafeo zastanawia się nad trudnościami związanymi z zakończeniami i pozornie niekończącymi się pętlami, które kształtują nasze życie.

Lady Love - Życie skromnej dziewczyny z małego miasteczka w komunistycznej Polsce, która marzyła, żeby zostać zakonnicą, zostaje wywrócone do góry nogami. Po ucieczce do RFN walczy o siebie, zostając królową przemysłu dla dorosłych – na ekranie i w biznesie!

Autentyczni II - program, w którym osoby ze spektrum autyzmu wcielają się w rolę dziennikarzy przeprowadzając wnikliwe i niekonwencjonalne wywiady z cieszącymi się sympatią i uznaniem widzów gośćmi. W roli moderatora, podczas całego procesu, niezmiennie towarzyszyć im będzie Maciej Stuhr.

Max - filmy na 16-31 grudnia

Top Gun - Tom Cruise jako utalentowany pilot, który zakochuje się w swojej instruktorce z elitarnej jednostki lotniczej.

Top Gun: Maverick - Maverick wciąż wyznacza nowe standardy jako najlepszy pilot marynarki wojennej. Pewnego dnia musi jednak zmierzyć się z duchami przeszłości.

Waleria wychodzi za mąż (Valeria Is Getting Married) - Christina jest Ukrainką mieszkającą w Izraelu za sprawą zaaranżowanego małżeństwa z Michaelem, który pomaga teraz wyswatać jej siostrę.

Taksówkarz (Taxi Driver) - Robert De Niro w roli wietnamskiego weterana, który postanawia wypowiedzieć wojnę szerzącemu się złu. Jeden z najważniejszych filmów w historii kina.

Pierwszy człowiek (First Man) - Film zgłębi temat poświęceń i kosztów – dla Neila Armstronga i narodu – związanych z jedną z najniebezpieczniejszych misji kosmicznych w historii.

Przysięgły #2 (Juror #2) - Ławnik w głośnym procesie o morderstwo staje przed poważnym dylematem moralnym.

Obóz teatralny (Theater Camp) - Film o pracownikach i uczniach, którzy jednoczą się, aby uratować obóz teatralny.

Joika (The American) - Historia amerykańskiej tancerki baletowej Joy Womack, która została przyjęta do Akademii Baletu Bolszoj z marzeniem bycia wielką baletnicą.

Psi patrol: Film (Paw Patrol: The Movie) - Kiedy największy rywal Psiego Patrolu, Humdinger, zostaje burmistrzem pobliskiego Miasta Przygód i zaczyna siać spustoszenie, Ryder i wasze ulubione bohaterskie psiaki wrzucają najwyższy bieg, by stawić czoła wyzwaniu.

Za duży na bajki 2 - Waldek wyrusza na rodzinną wyprawę w Tatry, aby wraz z ekipą odnaleźć swojego biologicznego ojca.

Wigilia w Miller's Point (Christmas Eve in Miller's Point) - Rodzina zbiera się na prawdopodobnie ostatnią w Wigilię w rodzinnym domu. Gdy narasta napięcie, nastolatek wymyka się z przyjaciółmi.

Chappie - Policja zaczyna wykorzystywać w walce z przestępczością roboty nowej generacji. Sprawy się komplikują, gdy jedna z maszyn zostaje skradziona i przeprogramowana przez gangsterów.

Magnolia - Obsypany nagrodami wielowątkowy dramat w gwiazdorskiej obsadzie, opowiadający o jednym dniu z życia grupy mieszkańców San Fernando Valley.

Skandalista Larry Flynt (The People vs. Larry Flynt) - Obsypana nagrodami filmowa biografia Larry’ego Flynta - legendarnego skandalisty i wydawcy pornograficznego Hustlera.

Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata (Do Not Expect Too Much from the End of the World) - Zapracowana asystentka produkcji jeździ po Bukareszcie, aby znaleźć bohatera do filmu o bezpieczeństwie w miejscu pracy.

Za rok o tej porze (This Time Next Year) - Minnie i Quinn rodzą się w odstępie 1 minuty w Nowy Rok, ale ich życie toczy się zupełnie innymi ścieżkami. 30 lat później spotykają się ponownie.

Przywiązanie (The Attachment Diaries) - Losy dwóch kobiet splatają się, gdy rozpoczynają okrutną krucjatę zemsty, napędzaną zmiennymi namiętnościami i sekretami.

Good bye, Lenin (Good Bye Lenin!) - Matka Alexa jest zagorzałą zwolenniczką „najlepszego ustroju na świecie”. Upadek Muru Berlińskiego zastaje ją w szpitalu, pogrążoną w śpiączce.

Ciche miejsce (A Quiet Place) - John Krasinski oraz Emily Blunt jako małżeństwo, które stara się przetrwać w świecie pełnym potworów reagujących na najmniejszy dźwięk.

Ciche miejsce 2 (A Quiet Place Part II) - Po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w ich rodzinnym domu, rodzina Abbotów musi stawić czoła przerażającemu, zewnętrznemu światu. Kontynuacja kinowego hitu.

Latanie dla początkujących (Northern Comfort) - Weteran sił specjalnych, sztywny programista, influencer i niekompetentny instruktor zostają rzuceni na ekskluzywny kurs.

Przyznaj się, Fletch (Confess, Fletch) - Jon Hamm w roli czarującego Fletcha, który staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa podczas poszukiwań skradzionej kolekcji dzieł sztuki.

Grudniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 31 grudnia)

16 grudnia

Ant Anstead: Born Mechanic, odc. 1

17 grudnia

Cabin In The Woods, odc. 1

18 grudnia

Late Night Lockup II, odc 1-12

Lomu: The Lost Tapes

19 grudnia

Starzy przyjaciele, odc. 1

Pokojówka na Manhattanie

Rocketman

Rose Matafeo: I tak w kółko

20 grudnia

Lady Love, odc. 1-2

Waleria wychodzi za mąż

Taksówkarz

Pierwszy człowiek

Juror #2

Obóz teatralny

Joika

Top Gun: Maverick

Top Gun

21 grudnia

Psi patrol: Film

Za duży na bajki 2

22 grudnia

Before They Kill Again, odc. 1-6

24 grudnia

Wigilia w Miller's Point

25 grudnia

Autentyczni, odc. 5

26 grudnia

Chappie

Magnolia

27 grudnia

Kix

Skandalista Larry Flynt

Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata

Za rok o tej porze

Przywiązanie

Good bye, Lenin

Ciche miejsce

Ciche miejsce 2

Latanie dla początkujących

Przyznaj się, Fletch

29 grudnia

Building Off The Grid XII, odc, 1-10

31 grudnia

Dieselmania I, odc. 1-8

Dieselmania II, odc. 1-11

Dieselmania III, odc. 1-12

Dieselmania IV, odc. 1-9

Dieselmania V, odc. 1-8

Dieselmania VI, odc. 1-7

Dieselmania VII, odc. 1-11

Dieselmania VIII, odc. 1-10