Avatar: Istota wody - wideo od kulis pokazuje, jak kręcono sceny akcji

materiały prasowe

Avatar: Istota wody to kontynuacja filmu Avatar z 2009 roku, która zabiera nas na nowe tereny Pandory, pokazując życie wodnych plemion tego świata. W filmie przez długie momenty, James Cameron pokazuje widzom niesamowite morskie stworzenia, ale nie udało się pokazać wszystkiego, co przygotowano. Kilka scen zostało wyciętych, a zawierały one m.in. inne wyjątkowe stworzenia, które nie trafiły ostatecznie do ostatecznej wersji.

W oficjalnym artbooku filmu ujawniono, że wycięto urocze stworzenie przypominające wydrę morską. Stworzenie to pojawiło się w scenie z Tuk, ale moment ten ostatecznie został wycięty. Poniżej możecie zobaczyć też projekty i szkice prezentujące Tulkuna.

Avatar: Istota wody - grafika

Avatar: Istota wody - jak kręcono sceny akcji?

Do sieci trafiło też wideo pokazujące, jak kręcono sceny akcji przy pomocy motion capture. Chociaż wiele z nich jest generowanych komputerowo, to nieodzowna jest praca kaskaderów oraz aktorów wcielających się w swoich bohaterów. Zobaczcie, jak konstruowano scenografię oraz jak wykorzystywano choreografię walk oraz latania na stworzeniach Pandory.