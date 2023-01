Avatar 2 już zarobił na siebie. James Cameron o przyszłości sagi

fot. materiały prasowe

Avatar 2 ma obecnie na koncie 1 mld 547 mln dolarów po 23 dniach wyświetlania. Dzięki temu film wskakuje na 9. miejsce najbardziej dochodowych w historii kina. Tym samym zrzuca z tej lokaty Avengers z 2012 roku. To nie jedyna dobra wieść dla fanów. James Cameron w rozmowie w programie Who's Talking to Chris Wallace? zdradził, że już w tej chwili Avatar: Istota wody zarabia na siebie, więc wszelkie koszty już się zwróciły.

Avatar 2 - box office wg Camerona

Swego czasu głośno było w mediach o tym, że według Camerona widowisko musi zebrać 2 mld dolarów, aby wyjść na zero. Reżyser odniósł się do tego w formie sprostowania, tłumacząc, że on nigdy tej kwoty nie podał.

- Aby sprostować: ja nigdy tej kwoty nie podałem. Powiedziałem, że film musi być jednym z najbardziej dochodowych w historii . Ktoś powiązał z tym liczbę i tak się to rozniosło. Potrzebna kwota jest jednak mniejsza.

Avatar - przyszłość sagi

Tym samym z uwagi na to, że Avatar: Istota wody zarobił na siebie i kolejne tygodnie to już zyski dla Disneya, James Cameron wyjaśnia, że następne lata poświęci na filmy Avatar 3, Avatar 4 oraz Avatar 5. Wcześniej wspominał, że jeśli dwójka nie zarobi, ma plan jak zakończyć historię na trójce. Jednak dzięki gigantycznej popularności uniwersum, może opowiadać historię zgodnie ze swoją wizją.

- Będę musiał zrobić pozostałe sequele. Wiem więc, czym będę się zajmować przez następne sześć czy siedem lat. Sedno jest takie, że wszystko gra. Jestem pewien, że niebawem będziemy rozmawiać z najważniejszymi osobami w Disneyu o planie dla Avatara 2, który jest już nakręcony - już wszystko zarejestrowaliśmy, więc jest on na etapie postprodukcji z magią CGI. Natomiast Avatar 4 i Avatar 5 mają gotowe scenariusze. Nakręciliśmy też część czwórki.

Według źródeł The Hollywood Reporter Avatar: Istota wody kosztował 400 mln dolarów. To budżet na całą realizację. Natomiast globalna promocja kosztowała 200 mln dolarów.

Avatar 2 - rekordowe zainteresowania w USA

Tak dużo ludzi kupuje bilety na weekend na Avatara 2 w Stanach Zjednoczonych, że dystrybutor musi zwiększyć liczbę dostępnych ekranów w kinach, na których będzie można go oglądać. Taka sytuacja jest ekstremalnie rzadko spotykana, bo po takim okresie filmy zazwyczaj tracą kina, w których są wyświetlane. Łączna liczba ekranów Avatara 2 wynosi 4340 (wzrost o 138). Wiemy, że zainteresowanie jest gigantycznie wszędzie na świecie, więc niewykluczone, że podobne sytuacje mają miejsce w wielu krajach. W Polsce sprzedano już 2 mln biletów, więc Polacy zdecydowanie kochają uniwersum Camerona, bo jest to niesamowity wynik.

Avatar 3 pojawi się w grudniu 2024 roku tylko w kinach.

Avatar 2 i kolejne części - kalendarium powstania

Prace nad Sagą Avatara trwały wiele lat. Tak to wyglądało krok po kroku.