Keanu Reeves w lotnicznej satyrze? Aktor może wystąpić w nowym filmie Rubena Östlunda

Trwają rozmowy nad tym, aby Keanu Reeves wystąpił w nowym projekcie szwedzkiego reżysera i scenarzysty, Rubena Östlunda. The Entertainment System Is Down będzie satyrą dotyczącą współczesnego społeczeństwa.

Reeves miałby stać się częścią międzynarodowej obsady, złożonej ze znanych gwiazd. The Entertainment System Is Down ma być najambitniejszym projektem Östlunda w jego karierze - nawet bardziej, niż jego anglojęzyczny debiut, W trójkącie. Przypomnijmy, że właśnie za tę produkcję reżyser otrzymał Złotą Palmę. Z kolei drugą nagrodą wyróżniono film The Square .

The Entertainment System Is Down - o czym będzie film?

Chociaż szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, Östlund zaznaczał, że chce stworzyć coś satyrycznego. Zgodnie z tytułem, widzowie będą obserwować pasażerów samolotu podczas długodystansowego lotu, którzy dowiadują się, że cały system rozrywkowy padł. To będzie bezpośrednią przyczyną chaosu, który nastąpi na pokładzie. Nie wiadomo, kogo dokładnie miałby zagrać Reeves, ale z pewnością w tej roli nie zabraknie humoru.

Producentami projektu są Östlund oraz Erik Hemmendorff spod banera ich wspólnej firmy, Plattform Produktion.