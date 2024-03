John Wick 5 – gwiazda Marvela chce zagrać w filmie. Aktorowi wystarczy krótki pojedynek z Keanu Reevesem

fot. Lionsgate

Reklama

Wielu aktorów marzy, aby dołączyć do serii John Wick. Piąta część nie została jeszcze potwierdzona, chociaż Chad Stahelski i Keanu Reeves są chętni na powrót do tego świata. W najnowszym wywiadzie dla Total Film Anthony Mackie przyznał, że desperacko próbuje namówić główną gwiazdę serii, aby wybrał go do jednej z ról w Johnie Wicku 5. Gwiazda filmu Marvela przyznała, że udział w filmie znajduje się na jego liście życzeń.

Anthony Mackie chce zagrać w John Wick 5

Aktor wyznał, że miał okazję już bić się w jednej ze swoich poprzednich produkcji, więc starcie z Keanu Reevesem nie będzie dla niego aż takim wyzwaniem:

Naprawdę staram się, aby Keanu Reeves wziął mnie pod uwagę do roli w John Wick 5 lub 6. Myślę, że zrobiłoby to ze mnie fajnego tatę, gdybym miał jakąś pięciominutową scenę walki z Keanu Reevesem. Podejmę się tego! [Zawodowy zapaśnik] Samoa Joe uderzył mnie w twarz w Twisted Metal i jakoś to przeżyłem.

Prace nad Johnem Wickiem 5 mają znajdować się na wczesnym etapie rozwoju. Według niedawnych doniesień w przygotowaniu jest kolejny serial z uniwersum, a na swoją premierę czeka również Balerina z Aną de Armas w roli głównej. Film pojawi się w kinach 6 czerwca 2025 roku.

John Wick - najpotężniejsze postacie z filmowej serii