Kevin sam w domu w telewizji w święta. Można odetchnąć z ulgą

materiały prasowe

Reklama

Polsat znów uratuje święta! Oficjalnie ogłoszono, że popularny Kevin sam w domu, który jest częścią tradycji świątecznej Polaków, będzie mieć emisję w telewizji. Zaplanowano ją na 24 grudnia na 20:00 w Polsacie. Można więc odetchnąć z ulgą, bo zgodnie z oczekiwaniami można będzie rozpocząć święta od lubianych przygód Kevina.

Kevin sam w domu - oglądalność

Jak donoszą Wirtualne Media, Polacy chętnie oglądają przygody Kevina w Polsacie w święta. W 2022 roku również była emisja w Wigilię i wówczas film przyciągnął przed ekrany 4,19 mln widzów.

Kevin sam w domu - opis fabuły

8-letni Kevin McCalister Macauley Culkin staje się 'panem na włościach', gdy jego rodzina w ferworze pakowania zapomina go zabrać na świąteczne ferie. To co z pozoru wydawało się być spełnieniem marzeń: nie ma rodziców, nie ma strofowania, jest pełna swoboda i żadnych awantur, stało się prawdziwym utrapieniem. Kevin musi ochronić dom przed włamywaczami Joe Pesci i Daniel Stern używając całej swej dziecięcej wiedzy z zakresu robienia psikusów i montowania pułapek.

Kevin sam w ponurym ZSRR - galeria sztucznej inteligencji