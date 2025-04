Fantastyczna Czwórka będzie odmieniona. Johnny Storm to już nie kobieciarz

Fot. Marvel

Już w tegoroczne wakacje zobaczymy Fantastyczną Czwórkę w retrofuturystycznych latach 60. Pedro Pascal i Joseph Quinn porozmawiali z Entertainment Weekly o swoich postaciach, które mogą różnić się od tego, co widzowie znają z komiksów i poprzednich adaptacji. Z pewnością przemianę moralną doświadczy Ludzka Pochodnia.

Fantastyczna Czwórka - Joseph Quinn o Ludzkiej Pochodni

Joseph Quinn wyjaśnił, że jego wersja Johnny'ego Storma odbiega od "tego kobieciarza", którego można kojarzyć ze wcześniejszych iteracji. Jego zdaniem "obecnie nie jest to seksowne".

- Rozmawialiśmy z Kevinem Feige'em o wcześniejszych wersjach tej postaci i o tym, gdzie dzisiaj jesteśmy kulturowo. Kiedyś przedstawialiśmy go jako kobieciarza, beztroskiego lekkoducha, ale czy to wciąż jest seksowne? Nie sądzę. Ta wersja Johnny'ego jest mniej bezduszna wobec uczuć innych ludzi i, mam nadzieję, bardziej świadoma tego, co stoi za jego potrzebą bycia w centrum uwagi.

Fantastyczna Czwórka - Pedro Pascal o Reedzie Richardsie

Pedro Pascal przyznaje, że proces odgrywania tej roli być "naprawdę onieśmielający", ponieważ liczył się z oczekiwaniami wielu fanów i chciał je spełnić. Jednocześnie, jak przy swoich poprzednich rolach (The Last of Us, Gra o tron), chciał zachować "autentyczność wobec siebie" i mieć przestrzeń do pobawienia się rolą i przedstawianym światem. Przy tym mógł liczyć na pomoc wielu osób.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - film zadebiutuje 25 lipca 2025 roku.

