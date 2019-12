Kevin sam w Nowym Jorku - Donald Trump wycięty z emisji w kanadyjskiej tv. Jest oświadczenie

Kevin sam w Nowym Jorku ma zauważalny występ Donalda Trumpa w jednej ze scen. Główny bohater spotyka go w hotelowym lobby. W święta, jak w wielu krajach na świecie, kanadyjska telewizja CBC emitowała ten film, ale zauważono, że wycięto scenę z prezydentem USA. Padły podejrzenia o pobudki polityczne.

Stacja CBS opublikowała oświadczenie portalowi comicbook.com:

- Kevin sam w Nowym Jorku został skrócony, by dopasować czas do formatu telewizyjnego z reklamami. Scena z Donaldem Trumpem była jedną z kilku, która została usunięta, ponieważ nie miała ona integralnego wpływu na fabułę. Montaż został zrobiony w 2014 roku, gdy po raz pierwszy nabyliśmy prawa do filmu zanim jeszcze pan Trump został prezydentem.

Sam Donald Trump krótko skomentował wydarzenie:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1210351400313638914

Owa scena wygląda tak: