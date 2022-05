Kevin Spacey oskarżony o napaści seksualne. Producenci bronią aktora

fot. materiały prasowe

26 maja brytyjska prokuratura poinformowała, że Kevin Spacey został oskarżony o cztery napaście seksualnie, których miał dokonać wobec trzech mężczyzn. Dodatkowo postawiono mu zarzut zmuszenia do penetracyjnej seksualnej aktywności bez zgody drugiej osoby. Producenci filmu Peter Five Eight, którym Spacey ma wrócić do świata kina, wydali oświadczenie, w którym bronią aktora.

Możemy w nim przeczytać, że chociaż jest to niefortunne, że wzmożone, negatywne ataki na aktora odbyły się w czasie jego powrotu do grania, to jednak można się było tego spodziewać. Jak twierdzą, są na świecie osoby, które nie chcą, aby Spacey wykonywał swój zawód, jednak przewaga jego fanów jest znacząca.



Peter Five Eight - o czym film?

W thrillerze Peter Five Eight, który został nakręcony na początku tego roku w Kalifornii, niedaleko granicy z Oregonem, Spacey występuje w głównej roli jako Peter, charyzmatyczny mężczyzna w czarnym sedanie, który pojawia się w małej górskiej społeczności. Film został zakupiony przez VMI Worldwide na targach w Cannes.