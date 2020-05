Kiedy zostaną otwarte kina w Polsce? Jest oficjalna data!

fot. Pixabay

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że kina zostaną otwarte 6 czerwca 2020 roku. Tego dnia zostaną również otwarte teatry.

Jednak nie jest to w pełni powrót do normalności sprzed pandemii, ponieważ ta wciąż jest i koronawirus wciąż zagraża. Widzowie w kinach oraz w teatrach będą musieli przestrzegać określonych zasad, które są standardem w każdym kraju, w którym otwierają kina: sale powinny być wypełnione tylko w 50% po to, aby zachować dystans społeczny pomiędzy widzami. Jednakże minister kultury mówi, że te zasady nie są obowiązkiem narzuconym prawnie, tylko możliwością. Jest to duża różnica w porównaniu do tego, jak wygląda to w innych krajach świata.

https://twitter.com/PremierRP/status/1265578932860051456

Pamiętajmy, że to jest tylko zielone światło od polskiego rządu na otwarcie kin. Decyzje o otwarciu sieci oraz kin studyjnych leżą w geście właścicieli. W wielu krajach największe sieci kin nie otwierają się po tym, gdy rządy na to pozwalają, bo koszty są zbyt wysokie i nie ma co puszczać na ekranach.

Jak udało nam się dowiedzieć od Katarzyny Opertowskiej, Marketing Director w Cinema City Poland 6 czerwca sieć Cinema City nie zostanie otwarta. Nastąpi to w późniejszym terminie gdy repertuar zostanie uzupełniony o nowe tytuły od dystrybutorów, tak by widzowie mieli co w kinie oglądać.

Przypomnijmy, że kina w Polsce były zamknięte od 13 marca 2020 roku. Na obecną chwilę nie ma żadnych planowanych premier nowości na czerwiec 2020 roku. O ewentualnych zmianach repertuarowych będziemy Was informować na bieżąco.

Lista obostrzeń zniesionych w IV etapie

https://twitter.com/PremierRP/status/1265579652615192579