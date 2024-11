Patrick J. Adams o odejściu ze Suits: "Miałem już wystarczająco"

fot. 2013 USA Network Media, LLC

Niedawno Patrick J. Adams wystąpił w podcaście Dinner's On Me, gdzie odniósł się do powodów, dla których opuścił serial W garniturach po 7. sezonach. Przypomnijmy, że pod koniec wspomnianego serialu Ross przeprowadził się z żoną Rachel (Meghan Markle) do Seattle, aby prowadzić swoją kancelarię. Tym samym zarówno czas ekranowy Adamsa, jak i Markle, dobiegł końca.

- Chyba miałem już wystarczająco. Serial zaczyna się od tego, że moja postać żyje w kłamstwie, ma sekret i funkcjonuje w tej firmie. Więc było sporo interesujących rzeczy do zagrania gościa, który kłamał i ukrywał się z sekretem. Przez te siedem sezonów wszyscy to odkryli. Zatem pod koniec siódmego sezonu byłem tylko prawnikiem.

Jednocześnie aktor zaznaczył, że nie miał żadnych spięć z obsadą ani ekipą produkcyjną serialu.

- Kochałem wszystkich. To nie było tak, że miałeś jakiś problem. Po prostu nie miałem nic innego do zaoferowania.

Cytowany powyżej fragment pochodzi z nagrania opublikowanego na TikToku przez gospodarza podcastu, Jesse'a Tylera Fergusona.

W garniturach - gdzie obejrzeć?

Serial dostępny w ofercie abonamentowej Netflixa.