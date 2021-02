Kierunek: Noc - pierwsze spojrzenie na 2. sezon serialu inspirowanego książką Dukaja

Netflix

Kierunek: Noc to serial inspirowany książką Starość aksolotla autorstwa Jacka Dukaja. Wśród producentów jest sam autor oraz Tomasz Baginski. Twórcą i scenarzystą serii jest Jason George (The Protector, Narcos), który pełni też funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. To właśnie on w nowym wideo przemówił do fanów i pokazał nam kilka pierwszych scen z 2. sezonu.

Historię w premierowej odsłonie rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedno: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę.

Zobaczcie wideo:

Dowiadujemy się m.in., że zakończono prace nad 2. sezonem. Nie znamy jednak oficjalnej daty premiery projektu na platformie Netflix. Wśród nowych twarzy w obsadzie zobaczymy: Émilie Caen, Coen Bril, Joe Manjón i Marie-Josée Croze.