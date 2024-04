Kill - ten zwiastun jest brutalny. Najkrwawszy film akcji roku pochodzi z... Indii?!

fot. materiały prasowe

Reklama

Kill pojawił się w Azji pod koniec 2023 roku i odniósł sukces na festiwalach. Jego fenomenalne oceny sprawiły, że świat zainteresował się akcyjniakiem z Indii. Prawa do dystrybucji zakupiło Lionsgate (studio odpowiedzialne za Johna Wicka) i ten tytuł pojawi się w amerykańskich kinach już 4 lipca. Na razie nie wiadomo, czy trafi do kin w Europie, w tym w Polsce.

Na ten moment Kill ma 100% pozytywnych recenzji z oceną 7,7/10. Ochrzczono ten tytuł najkrwawszych filmem akcji roku. Chwalą choreografię scen walk, pomysłowość oraz szaleństwa, które dzieją się na ekranie. Wszyscy są zgodni, że Indie tą produkcją wchodzą na rynek kina akcji na najwyższym poziomie. Zobaczcie zwiastun i oceńcie sami. Zaznaczmy - nie jest to film, w którym aktorzy tańczą i śpiewają, jak w wielu produkcjach z Bollywood.

Kill - zwiastun tylko dla dorosłych

Kill - o czym jest film?

Kiedy komandos Amrit (Lakshya) odkrywa, że jego ukochana Tulika (Tanya Maniktala) zostaje zabrana wbrew swojej woli, wsiada do pociągu do Nowego Delhi, aby nie dopuścić do jej zaaranżowanego małżeństwa. Kiedy jednak grupa uzbrojonych w noże bandytów dowodzonych przez bezlitosnego Faniego (Raghav Juval) zaczyna terroryzować niewinnych pasażerów, Amrit bierze sprawy w swoje ręce, siejąc zniszczenie, by uratować bezbronnych ludzi.