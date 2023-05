Killers of the Flower Moon - zwiastun. Martin Scorsese szykuje znów wielkie kino

fot. materiały prasowe

Choć Killers of the Flower Moon jest wyprodukowany przez Apple TV+, najpierw trafi do kin na całym świecie, a dopiero jakiś spory czas później do platformy streamingowej. Za kamerą stoi legendarny Martin Scorsese, a projekt o budżecie 200 mln dolarów oparty jest na prawdziwej historii.

Killers of the Flower Moon - zwiastun

Trailer pokazuje z czym mamy do czynienia i niesamowicie buduje rosnące napięcie.

Czas trwania to 3 godziny i 26 minut. Premiera światowa odbędzie się lada chwila na festiwalu filmowym w Cannes. Wówczas będziemy wiedzieć, z jak dobrym filmem mamy do czynienia.

Killers of the Flower Moon - opis fabuły

Film opowiada o serii tajemniczych zaginięć członków bogatego plemienia Osagów mieszkających na obszarach złóż ropy naftowej w Oklahomie. Sprawą zaczyna się interesować nowo powstała agencja federalna FBI w tym agent J. Edgar Hoover.

W obsadzie są między innymi: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone oraz John Lithgow. Autorem scenariusza jest nagradzany Eric Roth. Oparł go na książce pod tym samym tytułem.

Killers of the Flower Moon - premiera w polskich kinach 20 października 2023 roku.