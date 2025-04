Nowe nazwiska w obsadzie 3. sezonu Rodu smoka. Gwiazdy Andora i Call of Duty w Westeros

MAX

Reklama

Trwają już zdjęcia do 3. sezonu hitu HBO będącego spin-offem do popularnej na całym świecie Gry o tron. Rozpoczęły się 31 marca 2025 roku, co sugeruje, że kolejna seria ukaże się na platformie w okolicach 2026 roku. Tymczasem Deadline poinformowało o nowych nazwiskach w obsadzie.

Prequel Igrzysk śmierci ma już swojego Haymitcha. Plotki się myliły

Do 3. sezonu Rodu smoka dołączył:

Tom Cullen

Joplin Sibtain (Gwiezdne Wojny: Andor) jako Ser Jon Roxton

Barry Sloane

Wcześniej informowano również o dołączeniu do obsady:

Ród smoka: sezon 2 - wszystko, co wiadomo

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy takich aktorów jak: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin i Abubakar Salim.

Za kamerą 3. sezonu Rodu smoka staną:

Clare Kilner,

Nina Lopez-Corrado,

Andrij Parekh

Loni Peristere.

Zdjęcia do 3. sezonu Rodu smoka rozpoczęto 31 marca 2025 roku, co oznacza, że premiera powinna być planowana na 2026 rok. Gdyby prace rozpoczęły się później, termin premiery mógłby ulec znacznemu opóźnieniu z uwagi na długi czas postprodukcji serialu.

Serial oparty jest na książkach George'a R.R. Martina, a za sterami ponownie stoi Ryan Condal.

Fakty i ciekawostki na temat smoków z Rodu smoka i Gry o tron