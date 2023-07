Kim jest Groot w MCU? Reżyser o związku postaci z bohaterem jedynki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Wraz z premierą filmu Strażnicy Galaktyki 3 na VOD można go obejrzeć wraz z komentarzem reżysera i scenarzysty Jamesa Gunna. Tam też w jednej ze scen poruszył temat Groota i ostatecznie, decydująco rozwiewa on wszelkie wątpliwości, kim jest Groot i jaki ma związek ze swoim odpowiednikiem z części pierwszej serii.

Kim jest Groot?

Gunn podkreśla, że Groot w filmie Strażnicy Galaktyki 3 jest młodym dorosłym, a jego wygląd różniący się diametralnie od tego z pierwszej części ma podkreślać, że to jest zupełnie inna postać. Przez wiele lat spekulowano, że jest to ten sam Groot, ale to nieprawda. Tamten Groot zginął poświęcając się dla swojej rodziny. Gunn teraz podkreślił, że tamten Groot wraz ze swoim poświęceniem doprowadził do narodzin swojego syna. Tego słowa użył sam James Gunn.

Podsumowując, to dwie różne postacie i ta debata raczej jest już zamknięta. Groot najpewniej jeszcze powróci w innych projektach MCU, ale na ten moment nie wiadomo, gdzie i kiedy te postacie zobaczymy.