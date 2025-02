Tak powstał wampir z Nosferatu. Niezwykła i obrzydliwa charakteryzacja w pełnej krasie

fot. Aidan Monaghan

Już niebawem w polskich kinach ukaże się nowy horror od Roberta Eggersa, czyli Nosferatu. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta na innych rynkach i przez światowych recenzentów. W roli głównej występuje Bill Skarsgard, lecz przemiana aktora w straszliwego wampira wypadła tak dobrze, że prawie nie da się go rozpoznać.

O czym będzie kolejny film Roberta Eggersa?

Tak powstał wampir z Nosferatu

Za charakteryzację Orloka odpowiedzialny był nominowany do Oscara David White. Stworzył on 62 elementy, które tworzyły jedną całość. Do ich zaimplementowania na ciało aktora konieczna była współpraca sześciu osób. Bill Skarsgård był pokryty charakteryzacją od stóp do głowy. Nawet język, oczy czy paznokcie były częścią charakteryzacji.

Nie interesowała mnie uroda Billa poza jego oczami. - mówi Eggers. - To, co czyni z Orloka przerażającego, męskiego człowieka, to również fakt, że jest martwy i rozkładający się. Nawet design zębów musiał być popie******.

Wszystko to miało tworzyć niepowtarzalny wizerunek wampira, który wyróżniałby się na tle innych kinowych krwiopijców. Eggersowi zależało na tym, aby Orlok był obrzydliwy i przypominał chodzącego trupa. Zastosowano specjalne techniki do stworzenia paznokci, które miały być długie i wysłużone przez lata. Ciało i twarz miało również czerwony odcień, ponieważ w rumuńskim folklorze tak właśnie przedstawiano wampiry. Nawet martwe oko Orloka było specjalną soczewką przygotowaną dla aktora. Robert Eggers przyznał też, że pozwolono mu na jedno z ujęcie, gdzie pokazany jest penis wampira, również będący elementem charakteryzacji.

Variety opublikowało zdjęcia z procesu tworzenia charakteryzacji dla legendarnego wampira. Lepiej odłóżcie jedzenie przed wejściem w galerię.

Premiera Nosferatu w polskich kinach już od 21 lutego 2025 roku.