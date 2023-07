Deadpool 3 - aktor o pracy nad filmem MCU. Wskazuje różnice między pierwszymi częściami a nową odsłoną

materiały prasowe

Deadpool 3 to pierwszy film z serii o Pyskatym Najemniku, który stanie się częścią MCU. Tytułowy bohater, w którego wciela się Ryan Reynolds, pozostanie taki sam. Ponadto produkcja również będzie oznaczona najwyższą kategorią wiekową R, czyli będzie przeznaczona dla osób dorosłych, co jest nowością dla Kinowego Uniwersum Marvela.

Karan Soni, który powrócił do roli Dopindera, w rozmowie z ComicBook opowiedział o podobieństwach i różnicach między pracą nad pierwszymi dwoma częściami, które stworzyło m.in. studio Twentieth Century Fox oraz Marvel Entertainment, a tą obecnie produkowaną przez Marvel Studios.

Właśnie zacząłem pracować nad tą częścią, więc mogę powiedzieć, że jest taka sama jak dwie pozostałe. To jest mocna R-ka. Dzieje się dużo tych rzeczy. Więc nie czuję, że jest inaczej. Jedyną rzeczą, która jest dla mnie inna, jest to, że tym razem nie dostałem scenariusza. W pozostałych dwóch je dostaliśmy - przynajmniej dla mnie to duża różnica między filmem MCU a filmem Fox/Marvel. Są tacy surowi. Więc widziałem tylko urywek tego, w czym jestem.

fot. Twentieth Century Fox

Soni dodał, że gdy nakręcił swoje sceny to dostrzegł również inne rzeczy, o których nie wiedział, że są ich częścią. Następnie zaczął chwalić Ryana Reynoldsa.

Powiedziałbym to w ten sposób: Ryan [Reynolds] nie musi robić żadnego z tych filmów chyba, że nakręci swoją wersję. Jest wielką gwiazdą i nie muszę mówić, że to twórczy geniusz. On wykorzystuje tę okazję i naprawdę popycha wszystko do przodu - zdecydowanie robi wiele fajnych rzeczy. Podchodzę do tego bardzo optymistycznie.

Na koniec dodał, że współpraca między Ryanem Reynoldsem a reżyserem filmu Shawnem Levy układa się bardzo dobrze, co powinno przynieść ekscytujący efekt. Mają duże pole do popisu, dlatego nie lekceważyłby odtwórcy Deadpoola.

Przypomnijmy, że jedną z większych zmian na planie zdjęciowym Deadpool 3 jest to, że Ryana Reynolds nie może improwizować swoich kwestii. Ze względu na strajk scenarzystów, aktorowi nie wolno zmieniać dialogów napisanych przez Rhetta Reese'a, Paula Wernicka, Zeba Wellsa i Shawna Levy'ego.

Deadpool 3 - premiera w 2024 roku.