Kim jest Nieznajomy? Teorie i spekulacje po finale Władcy Pierścieni

Gdy na początku finałowego odcinka pierwszego sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy trójka mrocznych czarnych charakterów dorwała Nieznajomego, oznajmili, że jest on Sauronem, Potem pojawił się twist, że jednak byli w błędzie i tak naprawdę nie jest on tym złoczyńcą. Nazwali go Istar, co oznacza czarodziej, więc tym samym definitywnie nie udzielono informacji, kim jest Nieznajomy.

Kim jest Nieznajomy? Teorie

Przede wszystkim sam Daniel Weyman grający tę postać nie zna odpowiedzi na to pytanie, więc tworzone teorie mogą również dobrze być istotną informacją dla aktora.

- Widzowie wiedzą dokładnie to, co ja. Jeszcze nie zacząłem pracy nad 2. sezonem, więc nie mam dodatkowej wiedzy, co w sumie jest świetne - mówi aktor w rozmowie z EW.com.

Jako że Nieznajomy ma być jednym z czarodziejów, mamy więc kilku kandydatów do wyboru. Przede wszystkim jednak wszyscy zwracają uwagę na ważny trop, który pada w końcowej rozmowie Nieznajomego z Nori. Chodzi o słowa o podążaniu za swoim nosem. Dokładnie te same słowa wypowiedział Gandalf w rozmowie z hobbitami w filmie Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia. Stąd też najmocniejszą teorią jest, że Nieznajomy to właśnie Gandalf. Problem z tym jest taki, że zgodnie ze znanym widzom kanonem twórczości Tolkiena ten czarodziej nie przybył do Śródziemia w Drugiej Erze, ale później. Chociaż twórcy mieszają wątki i nie trzymają się kurczowo kanonu w kontekście czasu, wielu sądzi, że komentarz o podążaniu za nosem może być zwyczajnie zmyłką, by zbić z tropu fanów.

Portal screenrant uważa jednak, że Gandalf jest jednak najbardziej prawdopodobny i jego obecność nie byłaby w ogóle sprzeczna z kanonem Tolkiena. Zwracają uwagę, że w książce The History of Middle-earth jest wzmianka o tym, że Olorin (prawdziwe imię Gandalfa) zapoznał się z elfami przed wydarzeniami z Trzeciej Ery. Spekulują, że w 2. sezonie dowiemy się, że Nieznajomy to Olorin, który wraz z zakończeniem serialu powróci do Valarów, by potem przybyć do Śródziemia w Trzeciej Erze jako Gandalf.

W teoriach padają też imiona dwóch czarodziejów, którzy przybyli w Drugiej Erze do Śródziemia: Alatar oraz Pallando. Z uwagi na jego związek z naturą, niektórzy stawiają na Radagasta. Na ten moment jednak Gandalf nadal wydaje się faworytem. Wszystkim towarzyszy refleksja, że pod wieloma względami Nieznajomy od samego początku wydaje się wręcz kopią Gandalfa, więc musi nim być. To też dałoby odpowiedź, dlaczego w trylogii Hobbit oraz Władca Pierścieni czarodziej tak lubi hobbitów. Właśnie dlatego, że w przeszłości zaprzyjaźnił się z tym ludem, który okazał mu wsparcie, gdy tego najbardziej potrzebował.

