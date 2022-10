Pierścienie Władzy - Sauron odegra jeszcze większą rolę w 2. sezonie. Ma być niczym Walter White z Breaking Bad

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Największa tajemnica premierowego sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy wyszła na jaw - Sauron ukrywał się pod imieniem Halbrand. Do ósmego odcinka przedstawiany był jako zaginiony król Krain Południowych, ale w finale wszystko stało się jasne. Showrunnerzy Geoffrey J.D. Payne i Patrick McKay w rozmowie z The Hollywood Reporter wypowiedzieli się na temat ujawnienia Czarnego Pana w finale sezonu oraz zapowiadają, co czego go w kolejnej serii.

To, co mamy w książkach to wszechogarniające zło, którego wszyscy się boją i jest tak potężne, że nie musi nawet manifestować się fizycznie" - mówi McKay. "Jest w filmach Petera Jacksona przedstawiane jako oko na wieży. Czuliśmy, że Sauron powinien być postacią samą w sobie. Chcieliśmy przestudiować jego podejście, podążać za nim do momentu, gdy staje się Czarnym Władcą. Pod pewnymi względami chcieliśmy zrobić origin story dla Saurona. Nie chcieliśmy robić serialu, który byłby wyłącznie polowaniem na Saurona, ale od początku podobał nam się pomysł na małe oszustwo, które mamy nadzieję zadziałało u niektórych widzów.

Payne dodaje z kolei, że inspirowali się Rajem Utraconym autorstwa Johna Miltona, w którym pisarz uczynił Szatana przekonującym antybohaterem. Chcieli, żeby Sauron był u nich także wiarygodny i uwodzicielski, mając jedocześnie szansę na pokazanie się z różnych stron, zanim stanie się czystym złem. Payne wspomina, że Tolkien w Drugiej Erze uczynił z Saurona kogoś, kto potrafił przekonywać do siebie ludzi.

Twórcy zauważają, że nie silili się od początku na zszokowanie wszystkich informajcą, że Halbrand jest Sauronem. Ich celem było zaangażowanie widzów w śledzenie tej historii, która kończy się ujawnieniem kluczowej informacji. Dzięki temu zupełnie inaczej będzie można poprowadzić jego historię w 2. sezonie i showrunnerzy zapowiadają, że stanie się kimś, kogo będzie można porównać do Waltera White'a, bohatera Breaking Bad.

"Sezon pierwszy zadaje pytania: Kim jest Galadriela? Skąd się wzięła? Co ją napędza?" - mówi Payne. "W sezonie drugim zrobimy to samo z Sauronem. Wypełnimy wszystkie brakujące kawałki".

"Sauron może teraz po prostu być Sauronem" - dodaje McKay. "Podobnie jak Tony Soprano czy Walter White. Jest zły, ale w sposób złożony i skomplikowany. Czuliśmy, że gdybyśmy zrobili to w sezonie pierwszym, przyćmiłby wszystko inne.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia z 1. sezonu

Pierścienie Władzy

Charlie Vickers udzielił też kilka wywiadów po emisji odcinka, w których wypowiedział się na temat zostania Sauronem. W rozmowie z Deadline zapytany został o to, kiedy dowiedział się, w kogo się wciela.

W zasadzie trochę to trwało. Nakręciliśmy dwa pierwsze odcinki, a potem udaliśmy się na sześciomiesięczną przerwę spowodowaną pandemią. Potem, mając może dwa miesiące przed powrotem na plan trzeciego odcinka, showrunnerzy powiedzieli, że chcą ze mną porozmawiać. Zabrali mnie na plan, na którym Galadriela w pierwszym odcinku odkrywa znaczenie symbolu Saurona. Zabrali mnie tam i powiedzieli: "To jest twój świat. Wcielasz się w Saurona".

Aktor ujawnia, że przeczuwał taką możliwość i nie był specjalnie zaskoczony. Jeszcze na przesłuchaniu musiał odgrywać wspomnianego wyżej Szatana z Raju utraconego, co dawało mu wskazówki na to, w kogo tak naprawdę wciela się w serialu. Kręcąc jednak odcinki na tratwie z Galadrielą, nie wiedział jeszcze, kogo naprawdę odgrywa. Vickers zapytany został również o to, czy świadomość grania Saurona zmieniła jego podejście do roli w trakcie sezonu.

Myślę, że to był proces. Kiedy dowiedziałem się, że jestem Sauronem, miałem czas, by wykonać wiele podświadomej pracy. Przeczytałem ponownie Silmarillion i wiele innych rzeczy związanych z tą postacią, także listy Tolkiena. (...) Zrobiłem to wszystko, a potem pozwoliłem, by osadziło się to w mojej głowie. I szczerze mówiąc, nie miało to wpływu na moje decyzje na planie. W tym dniu nadal grałem z całego serca Halbranda, tak jak na tratwie. Musiałem mieć nadzieję, że praca, którą wykonałem, wpłynęła w jakiś sposób na moją postać.