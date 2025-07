Na Bestię poczekamy dłużej. Jest nowa data premiery Dying Light: The Beast

fot. Techland

The Beast miało być dodatkiem do drugiej części cyklu, jednak w trakcie prac projekt rozrósł się na tyle, że twórcy podjęli decyzję o przekształceniu go w samodzielną produkcję. Premiera była zaplanowana na 22 sierpnia, ale zdecydowano się na jej opóźnienie. Na szczęście nieznaczne — zaledwie o cztery tygodnie. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S 19 września.

Powód tej decyzji jest typowy dla takich sytuacji. Twórcy ze studia Techland poinformowali, że zależy im na dopracowaniu Dying Light: The Beast i wywarciu jak najlepszego wrażenia na graczach. Wymaga to dodatkowego czasu na wprowadzenie poprawek oraz odpowiednie zbalansowanie rozgrywki.

Mamy świadomość, że ta wiadomość może być rozczarowująca dla części fanów, ale z doświadczenia wiemy, jak ważne jest dobre pierwsze wrażenie. Wierzymy, że dzięki dodatkowym czterem tygodniom możemy dopracować ostatnie aspekty, które potrafią zmienić dobrą grę w coś naprawdę wyjątkowego. Elementy, które chcemy ulepszyć w oparciu o opinie graczy, obejmują dopracowanie balansu rozgrywki, poprawę czytelności interfejsu, udoskonalenie jakości fizyki, dalsze ulepszenie animacji postaci i przerywników filmowych oraz dodanie kilku drobnych detali - napisano w komunikacie.