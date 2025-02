Ben Affleck i gwiazdy Hollywood w filmie krótkometrażowym. Oto DunKings 2: The Movie

fot. Dunkin

Ben Affleck to aktor, którego każdy zna. To również świetny reżyser i scenarzysta, którego nagradzano podczas wielu rozdań nagród. Niedawno w sieci pojawił się fragment reklamy sieci Dunkin. Affleck znany jest z bycia miłośnikiem tychże produktów.

Hejterzy swoje, a Guy Gardner z Supermana swoje

Ben Affleck i gwiazdy Hollywood w filmie krótkometrażowym

Okazuje się jednak, że był to jedynie wstęp do czegoś znacznie większego. Oto przed Wami DunKings 2: The Movie, czyli krótkometrażowa produkcja z Benem Affleckiem, Caseyem Affleckiem i Jeremym Strongiem. W obsadzie znalazł się też: Bill Belichick, Jordon Hudson, Donnie Wahlberg, Kevin Smith oraz Jason Mewes.

Reklama ta jest częścią tzw. Dunkin Cinematic Universe, a także oznacza kolejną współpracę z Artists Equity, która jest agencją kreatywną marki i firmą produkującą kampanię.