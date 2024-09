Kim jest Rio? Wideo zapowiada postać Aubrey Plazy z To zawsze Agatha Marvela

fot. Disney+

Rio Vidal jest jedną z czarownic z serialu To zawsze Agatha, który należy do MCU. W postać, którą w wideo promocyjnym, nazwano psychopatką, wciela się Aubrey Plaza. Krótki spot zapowiada, z kim mamy do czynienia w serialu Marvel Studios, który zadebiutuje w Disney+ już 19 września.

To zawsze Agatha - wideo

To zawsze Agatha - o czym jest serial?

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, nagrodą dla czarownicy jest to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.