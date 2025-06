Brandon Sanderson o kasacji Koła czasu. „Nie będzie mi brakowało bycia ignorowanym”

fot. Prime Video

Choć serial Koło czasu nie stał się takim globalnym hitem, na jaki liczyła platforma Prime Video, to informacja o kasacji serialu odbiła się szerokim echem. Amazon nie zamówił nowego sezonu, pomimo że 3. serię chwalili zarówno widzowie, jak i recenzenci. Tłumaczono to zbyt wysokimi kosztami produkcji oraz niską oglądalnością.

Brandon Sanderson krytykuje decyzję Prime Video

Swoje zdanie na temat zakończenia Koła czasu wyraził również Brandon Sanderson, który jest autorem trzech ostatnich tomów cyklu powieści stworzonego przez Roberta Jordana. To on zakończył historię po śmierci autora. W wideo z początku czerwca powiedział, że tak naprawdę nie był zaangażowany w serial, choć jego nazwisko używano do jego promocji. Co wiedział o kasacji?

Nie wiem nic więcej niż to, co upubliczniono. Powiedzieli mi, że renegocjują i myśleli, że to zadziała. Potem przez dwa miesiące nic nie słyszałem. Potem dowiedziałem się o tym z newsów, tak jak wszyscy inni.

Skomentował też decyzję streamera oraz swoją rolę przy produkcji:

Uważam, że to wstyd, ponieważ chociaż miałem problemy z serialem, miał on bazę fanów, którzy zasługiwali na coś więcej niż anulowanie go po najlepszym sezonie. Nie będę tęsknił za tym, że byłem w dużej mierze ignorowany. Chcieli, żeby moje nazwisko znalazło się na nim z legalnych powodów, ale nie po to, żeby mnie w jakikolwiek znaczący sposób angażować.

Pisarz nie raz krytycznie wypowiadał się o serialu. Nawet raz przepraszał za wątek Perrina, zdradzając, że próbował namówić Prime Video do zmian w fabule.

Przypomnijmy, że fani wciąż starają się o to, aby Koło czasu było kontynuowane. Stworzyli petycję, którą podpisało już ponad 120 tys. osób. Niestety serial raczej nie zostanie wykupiony przez inną platformę lub telewizję, ponieważ nie ma wystarczającego zainteresowania tytułem. Do tego produkcja jest droga. Podobno jeden odcinek kosztował nawet 130 mln dolarów.

