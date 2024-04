Kingdom 4 - pełny zwiastun japońskiego widowiska. Walka tytanów pola bitwy

fot. materiały prasowe

Kingdom 4, czyli Kingdom: Return Of The Great General to kolejna odsłona popularnej japońskiej serii kinowych filmów, które adaptują lubianą mangę. Wielu fanów zna ją też z dobrze ocenianego serialu anime pod tym samym tytułem. Po serii teaserów w końcu opublikowano pełny zwiastun, zapowiadający starcie tytanów pola bitwy, czyli dwóch generałów, którzy staną do boju obok walczących armii.

Kingdom 4 - zwiastun

Kingdom 4 - o czym jest film?

Legendarny generał Ouki powraca na pole bitwy, aby stawić czoło swoimi arcyrywalowi zwanemu Houken. Wodzowie dwóch przeciwnych stron konfliktu staną do walki, w której stawka jest najwyższa.

Przypomnijmy, że kinowa seria Kingdom nie trafia w Polsce do kin. Za dystrybucję odpowiada platforma streamingowa Netflixa, która regularnie wrzucała poprzednie części po premierze kinowej w Japonii. Czwarta odsłona, podobnie jak wcześniejsze, będzie mieć premierę w lipcu w Kraju Kwitnącej Wiśni. To oznacza, że w Polsce powinniśmy zobaczyć film na przełomie grudnia 2024 i stycznia 2025 roku.