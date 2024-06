Za kulisami Kingdom Come: Deliverance II. Twórcy pokazują, jak wyglądało ujawnienie gry

fot. youtube.com

Czeskie Warhorse Studios zdecydowało się na zapowiedź Kingdom Come: Deliverance II w ciekawy i atrakcyjny dla widzów sposób. Nie ograniczono się wyłącznie do opublikowania zwiastuna i podzielenia się garścią informacji, a zamiast tego do sieci trafiło dłuższe wideo utrzymane w średniowiecznym klimacie, w którym mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć, jak twórcy i aktorzy wypowiadają się na temat nadchodzącej produkcji i wspominają o historii, rozgrywce czy oprawie.

Można było spodziewać się, że wymagało to zarówno sporo pracy, jak i czasu. Doskonale pokazuje to nowe wideo, które pojawiło się na kanale Warhorse Studios. To zakulisowy materiał, w którym przedstawiono, jak przygotowywano się do ujawnienia KCD2.

Kingdom Come: Deliverance 2 - zakulisowe wideo

Kingdom Come: Deliverance II to kontynuacja produkcji z 2018 roku. Akcję tego RPG osadzono w piętnastowiecznych Czechach, a gracze po raz kolejny wcielą się w znanego z poprzedniczki Henryka, młodego mężczyznę, który zamierza pomścić swoich zamordowanych rodziców. Gra zadebiutuje jeszcze w tym roku i dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.