Już jutro rozpoczyna się Kino Letnie x PRIME VIDEO. Na start bezpłatny pokaz świetnego filmu Spielberga

fot. materiały prasowe

Kino letnie startuje wraz z lipcem! 2 lipca mamy pokaz filmu Fabelmanowie, czyli jednego z lepszych tytułów Stevena Spielberga. Nastąpi on o 21:30 w warszawskich Łazienkach. Ważne: pokaz jest bezpłatny! Jak pogoda dopisuje, jest to świetny wybór na wieczorny seans!

Tego typu wieczór poruszający wszelkie emocje jest gwarancją doskonałe rozrywki. Nie mogłoby to mieć miejsca, gdyby nie sponsorzy. Tytularnym sponsorem jest popularna platforma streamingowa Prime Video, która w odróżnieniu od konkurencji, aktywnie wspiera kinowe doświadczanie kinowych filmów. Smaczne Grześki również w tym aspekcie wspomogły projekt finansowo. Partnerem medialnym wydarzenia jest naEKRANIE.pl.

Fabelmanowie - o czym jest film?

Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy'ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Chłopiec przypadkiem poznaje rodzinną tajemnicę i odkrywa, że kino w niezwykły sposób pomaga nam dostrzec prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

Kapitalnie oceniany i na długo zapadający w pamięć film legendy Hollywood został nie tylko doceniony przez widzów, ale także krytyków. Według rottentomatioes.com, który zbiera recenzje krytyków, ma on średnią 8,4/10. Znakomita ocena! Do tego otrzymał on aż siedem nominacji do Oscara. Steven Spielberg w najlepszej formie.