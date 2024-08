KINO LETNIE X PEPSI pokaże jeden z najlepszych filmów 2023 roku. Seans w Warszawie

fot. materiały prasowe

20 sierpnia to dobry czas, by wykorzystać pogodę na film, bo KINO LETNIE X PEPSI wraca do Warszawy. O godz. 20:30 odbędzie się pokaz oscarowego hitu Anatomia upadku, czyli jednej z najlepszych i najgoręcej omawianych produkcji 2023 roku. Ten tytuł zebrał zasłużenie prawdziwy deszcz nagród. Lepiej nie odpuszczać tego seansu także z tego względu, że to już przedostatnia edycja letniej serii seansów na urokliwym Dziedzińcu Stajni Kubickiego w stołecznych Łazienkach Królewskich. 27 sierpnia zobaczycie jeszcze Święto Ognia, tymczasem w najbliższy wtorek przyjrzymy się Anatomii upadku.

Regularne seanse Kina Letniego w Łazienkach Królewskich odbywają się w ramach ogólnopolskiej trasy Kina Letniego. O atmosferę seansów oraz przekąski dbają Sponsor - PEPSI, który na miejscu rozdaje puszki z Pepsi oraz Partner - GRZEŚKI, który zapewnia widzom pyszne wafelki.

Anatomia upadku - o czym jest film?

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który zajmuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie, na które szukamy odpowiedzi, brzmi: 'Czy to zrobiła?'.