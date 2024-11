Co po Venomie 3? Sony rozważa filmy o kilku znanych postaciach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Wiemy, że Sony Pictures nie zrezygnuje z filmów opartych na komiksach Marvela, bo to lukratywny interes. Nie zraziły ich absolutnie klapy Morbiusa i Madame Web, zwłaszcza gdy obok tych filmów każda odsłona Venoma, łącznie z trzecią częścią, odnosi wielki sukces komercyjny. Chcą więc dalej szukać złotego środka, by powtórzyć to, co osiągnęli z tą postacią. Według Alexa Pereza z The Cosmic Circus, rozważane są filmy o wielu innych postaciach.

Agent Venom jest następny

Według jego źródeł, na razie pewniakiem do realizacji jest Agent Venom — o tym myślą i rozmawiają, więc wszystko wskazuje, że to będzie ich kolejny film. Nie jest to jednak jedyna postać, nad którą pracują.

Marvel

- Pracują ciągle nad wieloma pomysłami, ale tylko ułamek tego, o czym rozmawiają, wychodzi na światło dzienne. Dyskutowali o filmach o takich postaciach jak Silver Sable, Black Cat, Sandman, Rhino, Chameleon i Scorpion. Wszystkie miały rozpisane pomysły na filmy.

Perez jednak przypomina, że swego czasu Sony pracowało nad filmem o Spider-Woman (Jessice Drew) i chciało zrealizować projekt Spider-Man 2099, ale według jego źródeł oba te projekty zostały na razie odłożone na półkę.

- Pracują nad wieloma pomysłami, ale szanse na to, by któryś z tych projektów został zrealizowany, są minimalne.

Na razie Sony Pictures oficjalnie nie ogłosiło nowego filmu opartego na komiksach Marvela. Spider-Man 4 jest współtworzony przez Marvel Studios, więc ten projekt znajduje się niejako obok ich uniwersum.