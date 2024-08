KINO LETNIE X PEPSI zawita do Gdańska i Warszawy. Data bezpłatnych pokazów w sierpniu

fot. YouTube (KinoSwiatPL)

Kto nie lubi w wakacje obejrzeć dobrego filmu i napić się chłodnej PEPSI? Taką okazję będą mieli mieszkańcy Warszawy już 6 sierpnia. Łazienki Królewskie będą miejscem seansu znakomitego oscarowego hitu Wszystko wszędzie naraz z Michelle Yeoh w roli głównej. Mówimy o wybitnej mieszance filmu akcji z kinem artystycznym w niezwykle nietypowej formie, która zdobyła aż siedem Oscarów! W tym dla znakomitej Michelle Yeoh, która była gwiazdą kina akcji w Hongkongu w latach 80. i 90. i udowodniła światu, że jest wybitną aktorką. Tego nie można przegapić! Bezpłatny pokaz o 21:30 na dziedzińcu Stajni Kubickiego.

Wielbiciele kina z Gdańska i okolic będą mieć okazję obejrzeć coś dobrego, ponieważ 8 i 9 sierpnia zawita do nich KINO LETNIE X PEPSI. W ciągu tych dwóch dni odbędą się oddzielne pokazy, które zapewnią każdemu dużo rozrywki, wzruszenia i emocji. O 21:00 przy ERGO Arenie w każdym z tych dni będzie można obejrzeć kolejno jedną z najlepszych komedii ostatnich lat, czyli Palm Springs, a także świeżą i emocjonalną historię, którą każdy dobrze zna, czyli O psie, który jeździł koleją w reżyserii Magdaleny Nieć.

Żaden z tych bezpłatnych pokazów nie byłby możliwy, gdyby nie sponsor tytularny w postaci PEPSI. To oni gwarantują organizację seansów, które są obietnicą znakomitej rozrywki na letni wieczór. Natomiast Grześki, czyli sponsor wydarzenia zapewni smaczny seans.

Wszystko wszędzie na raz - o czym jest film?

Kobieta w trakcie kontroli podatkowej trafia w sam środek szalonej przygody, w której to ona jako jedyna może ocalić świat, tym samym eksplorując inne wszechświaty. Niestety doprowadza to do jeszcze większej przygody, gdy zaczyna się ona gubić w nieskończonych światach.

Palm Springs - o czym jest film?

Palm Springs jest oparty na schemacie pętli czasu. Kiedy lekkomyślny Nyles i druhna Sarah spotykają się na ślubie w Palm Springs, sytuacja się komplikuje. Wpadają w niekończącą się pętlę czasu, z której nie mogą uciec.

O psie, który jeździł koleją - o czym jest film?

Zuzia (Liliana Zajbert) ma dziesięć lat i głowę pełną marzeń. Bardzo chciałaby żyć jak inne dzieci, ale choroba sprawia, że jej codzienność jest pełna ograniczeń. Dobrze wiedzą o tym rodzice dziewczynki – Małgorzata (Monika Pikuła) i pracujący na stacji kolejowej tata – Piotr (Mateusz Damięcki), którzy robią wszystko, żeby wlać w serce dziecka jak najwięcej radości. Pomoże im w tym Lampo – niezwykły psi podróżnik, którego nieoczekiwane pojawienie się w życiu Zuzi odmieni jej świat na zawsze. Tak narodzi się zdumiewająca przyjaźń dziecka i czworonoga, która uczyni z Lampo prawdziwą gwiazdę internetu, a z czasem oczaruje cały kraj. Czy stanie się ona również lekarstwem, którego Zuzia tak bardzo potrzebuje?