Pierwsza zapowiedź filmu 100 dni do matury. YouTuberzy z grupy Genzie w komediowym filmie akcji

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Zaczynali jako YouTuberzy, a teraz będą mieć własny, kinowy projekt. 28 lutego 2025 roku w polskich kinach zadebiutuje 100 dni do matury. To produkcja zrealizowana spod szyldu popularnej EKIPY. W obsadzie znajdują się członkowie grupy influencerskiej Genzie oraz znane nazwiska w świecie polskiego aktorstwa. To komediowa produkcja dla nastolatków, ale zrealizowana z rozmachem. Reżyserem projektu jest Mikolaj Piszczan, który kręcił na bazie scenariusza Łukasza Zdanowskiego.

W sieci pojawił się pierwsza zapowiedź filmu.

100 dni do matury - co wiadomo?

100 dni do matury to wciągająca opowieść o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian. Zabawne i mądre kino dla nastolatków łączące ważne przesłanie z jakościową rozrywką. Zrealizowana z rozmachem produkcja o młodych i dla młodych z brawurową akcją w tle.

W obsadzie znajduje się: Malgorzata Foremniak, Piotr Głowacki, Jacek Koman, a także członkowie polskiej grupy influencerskiej Genzie, czyli: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio) Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti) oraz Dominik Kwolczak (Kwolczi).

100 dni do matury - premiera 28 lutego 2025 roku.