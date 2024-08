1 września w Poznaniu z KINO LETNIE X PEPSI. Oscarowy hit Spielberga

fot. Universal Pictures // Amblin Entertainment

KINO LETNIE X PEPSI dobiega końca. 1 września odbędzie się bezpłatny pokaz w Poznaniu, w którym o godzinie 20:30 będziemy mogli obejrzeć jeden z najlepszych filmów Stevena Spielberga. Chodzi o nagradzanych Fabelmanów, których inspiracją było dzieciństwo Spielberga. Pokaz odbędzie się przy jeziorze Rusałka.

PEPSI, Sponsor tytularny, dba o kinomanów - bez ich wsparcia te pokazy by się nie odbyły. Na miejscu rozdają puszki z napojami. Partnerem wydarzenia są uwielbiane GRZEŚKI, które zapewniają uczestnikom pyszne wafelki.

Fabelmanowie - o czym jest film?

Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy'ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Chłopiec przypadkiem poznaje rodzinną tajemnicę i odkrywa, że kino w niezwykły sposób pomaga nam dostrzec prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

Kapitalnie oceniany i na długo zapad ający w pamięć film legendy Hollywood został nie tylko doceniony przez widzów, ale także krytyków. Według rottentomatioes.com, który zbiera recenzje krytyków, ma on średnią 8,4/10. Znakomita ocena! Do tego otrzymał on aż siedem nominacji do Oscara. Steven Spielberg w najlepszej formie.