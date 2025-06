Elden Ring powraca w nowym, innym wydaniu. Ta gra ma zapewnić kilkadziesiąt godzin zabawy

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Bandai Namco poinformowało o rozpoczęciu sprzedaży Elden Ring: The Board Game — gry planszowej osadzonej w uniwersum znanym z hitu z 2022 roku. Zainteresowani mogą wybrać jeden z trzech głównych zestawów: Realm of the Grafted King, Stormveil Castle oraz Weeping Peninsula. Każdy z nich zawiera m.in. figurki i oferuje rozgrywkę na wiele godzin. Dla najbardziej wymagających i spragnionych wyzwań graczy przygotowano również kilka mniejszych rozszerzeń.

ROZWIŃ ▼

Gracze muszą jednak liczyć się z dość wysokimi cenami. Najdroższy zestaw, Realm of the Grafted King, kosztuje w oficjalnym sklepie Bandai Namco 849 zł. Za Weeping Peninsula zapłacimy 499 zł, a za Stormveil Castle — 549 zł. Ceny dodatków wahają się od 85 zł do niemal 300 zł. Do ostatecznej kwoty zamówienia należy doliczyć koszt dostawy — wysyłka do Polski to około 100 zł.

Elden Ring - gra planszowa (zdjęcia)

W poniższej galerii możecie zapoznać się ze zdjęciami przedstawiającymi poszczególne elementy gry planszowej Elden Ring.