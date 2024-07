Ostróda i Szczecin witają KINO LETNIE x PRIME VIDEO. Cztery filmy, które trzeba obejrzeć

fot. materiały promocyjne

KINO LETNIE X PRIME VIDEO trwa w najlepsze. W nadchodzących dniach lipca cykl zaprasza widzów do dwóch miast w Polsce. Najpierw odwiedzą Szczecin, w którym odbędą się dwa bezpłatne seanse. 10 lipca będzie można obejrzeć Dream Scenario z Nicolasem Cage'em w roli głównej - ten pokaz odbędzie się o 21:30 w Stawie Borodowskim, a 11 lipca obejrzymy świetną Zupę nic, czyli jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Pokaz odbędzie się o 21:30 w Stawie Rubinowym.

Następnie czas na Ostródę. W tym mieście w ramach bezpłatnych pokazów będzie również można obejrzeć dwa filmy. 13 lipca będzie to La La Land, czyli niesamowity musical z Ryanem Goslingiem oraz Emmą Stone, którego piosenki na długo zapadają w pamięć. 14 lipca to Ferrari w reżyserii Michaela Manna, czyli biograficzny film związany z tematyką wyścigów. Oba seanse odbędą się o 22;00 na plaży miejskiej.

Dream Scenario - o czym jest film?

Film przedstawia losy Paula Matthewsa (w tej roli Nicolas Cage), nieszczęśliwego, choć niezwykle rodzinnego człowieka. Jego życie wywróci się do góry nogami, gdy miliony obcych osób zaczną go dostrzegać w swoich snach, co przyniesie mu nieoczekiwaną sławę. Prawdziwe problemy zaczną się jednak wtedy, gdy początkowo nieszkodliwe dostrzeganie Matthewsa w snach przybierze koszmarny obrót...

Zupa nic - o czym jest film?

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.

La La Land - o czym jest film?

Mia, aspirująca aktorka, podaje kawę gwiazdom filmowym pomiędzy kolejnymi castingami, a Sebastian, muzyk jazzowy, dorabia sobie graniem na koncertach w obskurnych barach. Muszą podejmować decyzje, które wyniszczają ich romans, a marzenia, o które walczyli tak ciężko stają się zagrożeniem dla ich związku.

Ferrari - o czym jest film?

Lato 1957 roku. Enzo Ferrari, były kierowca wyścigowy, przeżywa kryzys. Fabryce, którą wraz z żoną zbudowali praktycznie od zera dziesięć lat wcześniej, grozi bankructwo. Ich niestabilne małżeństwo rozpadło się rok wcześniej po stracie syna. Ferrari walczy o to, by jego drugi syn, będący owocem romansu, został oficjalnie uznany za członka rodziny.