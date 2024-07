KINO LETNIE X PRIME VIDEO w Warszawie i Świnoujściu. Na ekranie warte uwagi filmy

fot. Kino swiat

KINO LETNIE X PRIME VIDEO powoli kończy z lipiec z widzami. Tym razem mamy dwa miasta i cztery seanse. 23 i 25 lipca to warszawskie Łazienki Królewskie, w których o godzinie 21:30 będzie można obejrzeć dwa tytuły. W pierwszym terminie to film Vermeer. Blisko mistrza - kino dokumentalne, nietuzinkowe i warte czasu. W drugim to świetni Bracia ze stali. Wejście na pokazy od strony ogrodu możliwe jest tylko do godz. 21.30, wyjście wyłącznie bramą od ul. 29 listopada.

Natomiast 28 i 29 lipca to Świnoujście. Pierwszego dnia mamy świetne dzieło Stevena Spielberga pod tytułem Fabelmanowie. Niesamowite dzieło o pasji do kina, które były inspirowane życiem reżysera. Świetne kreacje i wielkie emocje. Drugi dzień to pokaz o 21:30 świetnego filmu Święto ognia w reżyserii Kingi Dębskiej, opartego na książce pod tym samym tytułem. Kino poruszające ważny i poważny temat niepełnosprawności, a historia opowiedziana z ciepłem i humorem. Oba seanse odbędą się Muszli koncertowej.

Platforma streamingowa Prime Video to sponsor tytularny wydarzenia, więc dzięki nim możemy cieszyć się bezpłatnymi seansami. Drugi sponsor, czyli firma Grześki dodatkowo zapewnia, byśmy nie byli głodni podczas seansu: rozdają przesmaczne wafelki.

Vermeer. Blisko mistrza - o czym jest film?

Dokument o malarstwie mistrza baroku. W czym tkwi tajemnica autentyczności prac Jana Vermeera? W składzie farby? Technice nakładania? Wysiłki związane z badaniem jego dzieł splatają losy pasjonatów - historyków sztuki, kuratorów, konserwatorów.

Bracia ze stali - o czym jest film?

Film skupia się na losach rodziny Von Erich, a przede wszystkim jej drodze do sukcesu, jaki osiągnęła w latach 60.

Fabelmanowie - o czym jest film?

Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy'ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Chłopiec przypadkiem poznaje rodzinną tajemnicę i odkrywa, że kino w niezwykły sposób pomaga nam dostrzec prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

Kapitalnie oceniany i na długo zapadający w pamięć film legendy Hollywood został nie tylko doceniony przez widzów, ale także krytyków. Według rottentomatioes.com, który zbiera recenzje krytyków, ma on średnią 8,4/10. Znakomita ocena! Do tego otrzymał on aż siedem nominacji do Oscara. Steven Spielberg w najlepszej formie.

Święto ognia - o czym jest film?

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja (Joanna Drabik) – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.